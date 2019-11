A 97 ans, le plus vieux maire du pays brigue un neuvième mandat

Si d'habitude les sondages montrent la réticence des maires à se représenter aux municipales, pour Marcel Berthomé, ce n'est pas du tout le cas. À 97 ans, le maire de Saint-Seurin-sur-l'Isle, en Gironde, se présente aux prochaines élections municipales pour un neuvième mandat. Sa détermination lui vient de son passé en tant que militaire. Même après 50 ans de mandat, le nonagénaire n'est pas près de s'arrêter et est décidé à affronter cette nouvelle bataille. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.