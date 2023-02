À Albi, le défilé des chars du carnaval

Non, vous n’êtes pas à Rio de Janeiro, ni à Tahiti, mais à Albi (Tarn), dans le plus grand carnaval du Sud-Ouest. Les chars monumentaux, les danses et les costumes entraînent au bout du monde. Pour créer ce spectacle, les carnavaliers travaillent depuis presque un an. Nous les avions rencontrés dans leur atelier, lors des derniers préparatifs. Lohanne Beltra vient de rejoindre la troupe. D’un coup de pinceau, elle donne vie à des personnages fabriqués en papier mâché. Ces décors, c’est Anne Dufour qui les imagine. Tout commence par un dessin et une maquette. "Un peu comme pour une maison, il faut faire les plans, savoir comment ça va tenir. Il ne faut pas que ça tombe sur le public. Le but, c’est de faire la fête", explique-t-elle. Aucune inquiétude, ces pièces ont été solidement accrochées sur les chars. Bruno conduit le sien depuis 20 ans. À l’arrière, les enfants s’en donnent à cœur joie avec leurs confettis. Et si vous avez raté les festivités, rassurez-vous. Un défilé investira de nouveau la ville le week-end prochain. TF1 | Reportage M. Chaize, J.V. Fournis