À Ambert, le nouveau ramassage des poubelles fait débat

Croiser des gens qui marchent avec leurs poubelles n’est plus vraiment surprenant. Actuellement, une vingtaine de lieux a été choisie pour installer des containers de 600 litres ici, chacun remplace l’équivalent de trente poubelles individuelles. Limiter les coûts et simplifier le ramassage, l’initiative de la municipalité et de la communauté de commune n’est pas vraiment passée inaperçue, loin s’en faut. Malgré un ramassage trois fois par semaine, Angélique n’en finit pas de pester. Les containers, placés tout près de son domicile, n’ont pas vraiment rendu ses journées plus belles. "Il y a beaucoup de gens qui croient que c’est une déchetterie (…) c’est un dépotoir", se plaint-elle. Concentrés essentiellement dans le centre-ville, ces bacs collectifs animent ici bien des débats. Et certains commerçants craignent pour l’image de leur ville, notamment auprès des touristes. En attendant de nouvelles concertations, des abris devraient être construits pour limiter la vue sur ces containers, mais pas avant le début de l’année prochaine. Les ordures doivent être déposées par les habitants dans des containers pour réduire la facture de l’enlèvement, mais ça provoque des nuisances. TF1 | Reportage G. Frixon, T. Rolnik