A Anglet, il sauve deux adolescents de la noyade

L'acte héroïque de Pierre-Olivier Coutant a vite fait le tour des surfeurs d'Anglet. Et pour cause, samedi après-midi, le moniteur de surf a sauvé la vie de deux baigneurs. Il est 16 heures, Pierre-Olivier donne un cours de surf. La maman d'un des élèves filme le cours, lorsqu'elle alerte le moniteur. Deux adolescents sont en difficulté le long de la digue. "J'ai attrapé la fille qui était en train de couler et je l'ai mise sur la planche. Le garçon, il s'est accroché aussi", raconte-t-il. La jeune fille a bu beaucoup d'eau. Quelques minutes de plus et l'issue aurait pu être fatale. Un autre surfeur prend en charge le deuxième adolescent, les deux victimes sont indemnes. En 20 ans, le champion de surf adapté, sourd de naissance, a déjà sauvé une trentaine de personnes de la noyade. Comme de nombreuses plages, celle d'Anglet n'est pas encore surveillée. Ces derniers jours, les noyades se sont multipliées sur la Côte Atlantique. Faute de sauveteurs, les surfeurs se retrouvent en première ligne. TF1 | Reportage V. David, E. Castaing