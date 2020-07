À Annecy, les vacanciers cherchent la fraîcheur près du lac

A lui seul, il offre deux sources de fraîcheur : l'eau et la montagne. Le lac d'Annecy (Haute-Savoie) est une étape idéale pour les vacances, d'autant plus que les activités nautiques n'y manquent pas. Que ce soit sur un bateau sans permis, en acajou centenaire ou sur un pédalo, à chacun sa façon de se rafraîchir et en prendre plein la vue. Petits et grands prennent plaisir dans cet endroit très prisé au cadre enchanteur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 28 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.