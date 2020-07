A Avignon, les guides touristiques subissent de plein fouet les impacts de la crise

A Avignon (Vaucluse), la situation est très préoccupante pour les guides touristiques. Plus aucune visite guidée ces derniers temps. Parmi les 50 guides agréés de la ville, nombreux sont ceux qui ne peuvent pas prétendre au chômage partiel et ne perçoivent même pas de fonds de solidarité. Certains pensent déjà à la reconversion. Face à la situation, tous demandent une aide financière pour sauver leur profession. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 27 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.