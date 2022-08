À Beauval, les jumelles pandas fêtent leur un an

Ce mardi matin, les jumelles les plus connues du zoo de Beauval soufflent leur première bougie. Huanlili s’aventure devant les visiteurs. Sa sœur, Yuandudu, est un peu timide. À tout juste un an, les deux pandas ont déjà leurs fans. "Les pandas, ils sont beaux... On aurait cru que c’est vraiment des peluches", confie un petit garçon. Dans le monde, ils ne sont plus que 1 864 pandas géants à vivre à l’état sauvage. C’est dire combien la naissance des jumelles était un événement de l’année dernière. La recette de leur succès, un peu de nonchalance et la maladresse comme seconde nature. Mais malgré leur statut de star, les soigneurs font tout pour les préserver. Shérine Feillet, soigneuse pandas, fait partie de cette équipe de privilégiés, qui accompagne les pandas au quotidien. L’accord passé entre le zoo et la Chine est clair, les deux sœurs repartiront pour leur pays d’origine à l'occasion de leurs quatre ans. Les pandas y ont un statut de trésor national. TF1 | Reportage L. Poupon, C. Souhaut