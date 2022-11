À Bécherel, le village des libraires

C'est un village breton planté sur un rocher où le livre est roi. Bécherel, un nom prédestiné aux subtils accents de grammaire ou de conjugaison. Sur la place centrale, Julien Morel, libraire, ouvre sa librairie : "il y a très peu de monde le matin. C'est le moment de mettre en place les bouquins et on fait gaffe que rien n'a bougé pendant la nuit". Dans sa petite boutique, il y a des dizaines de milliers de livres, de bandes dessinées, mais aussi des romans, tous d'occasion. La boutique est ouverte depuis cinq ans. Cet ancien mécanicien et passionné de littérature, souhaitait gérer sa propre affaire. Chez lui, c'est le contact avant tout, pas d'internet et pas d'ordinateur. "Je ne cherchais rien, j'ai trouvé beaucoup de choses. Ça fait plaisir de voir ces petits bouquinistes", témoigne un client. La commune compte une douzaine de librairies pour 700 habitants. Celle du Don Jon est l'une des plus anciennes. Le maitre des lieux Erwan, vient d'avoir tout un lot d'ouvrages. TF1 | Reportage N. Hesse, R. Hellec, K. Moreau