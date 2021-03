À Biarritz, le club de rugby menace de se délocaliser à Lille

Le Biarritz Olympique, le club historique de la ville, est en pleine tempête. Coup de tonnerre pour les supporters, le BO souhaiterait déménager à Lille. Benat cherche une explication. "Ils pourront mieux jouer à Lille qu'à Biarritz", a-t-il affirmé. La raison est en fait politique : un désaccord entre le club de Pro D2 et la mairie de Biarritz sur un projet immobilier autour du stade. Le club, cinq fois champion de France, menace donc de se délocaliser à Lille. Dans les halles de la ville, certains pensent à une blague. "On n'est pas le 1er avril quand même", a confié l'un d'eux. Un boucher, grand supporter du club, s'inquiète de la nouvelle. "Ça fait des années qu'on les suit et en arriver là, ça fait mal au cœur", a-t-il exprimé. Il n'est pas contre une délocalisation, mais refuse de parcourir 1 000 kilomètres pour suivre les joueurs. Beaucoup de fans refuseront surtout d'imaginer Biarritz sans club de rugby. Pour l'instant, aucune annonce officielle n'a été faite. L'avenir du club pourrait se jouer dans les prochaines semaines.