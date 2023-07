9 euros le billet : à bord du premier TGV de la Renfe en France

C’est son tout premier trajet commercial den France. L’AVE est l’équivalent espagnol du TGV de la SNCF, un train blanc de 347 places. Laura et sa fille montent à la gare de Perpignan (Pyrénées-Orientales), direction Lyon (Rhône). Six arrêts sont prévus sur cinq heures de trajet. À l’intérieur, le décor peut paraître un peu désuet : beaucoup d’images d’anciennes gloires du cyclisme, et des sièges larges et colorées, façon année 70. Le billet est à neuf euros, cinq fois moins cher que celui de la SNCF sur le même trajet. La compagnie promet de nouveaux services, notamment des films sur votre téléphone et une connexion Wi-Fi. À bord du train, notre équipe de reportage souhaite demander si le personnel de bord comprend le français. Marcos Delgado, contrôleur de la compagnie, a bien répondu en français. À ce jour, la compagnie espagnole a vendu plus de 43 000 billets. Elle ouvrira une nouvelle ligne directe entre Madrid, la capitale de l’Espagne, et Marseille (Bouches-du-Rhône) à la fin du mois. Après les Italiens de Trenitalia, c’est la deuxième compagnie étrangère qui s’implante dans le pays. TF1 | Reportage L. Romanens, F. Chadeau, V. Pierron