À bord du train des Hirondelles, le Jura autrement

Son ronronnement n'a presque pas changé en un siècle. Les paysages qu'il traverse non plus. Voyager à bord de ce train, c'est embarquer à travers l'histoire. Pour la raconter, embarquons avec des touristes à bord de la ligne des Hirondelles. Elle sillonne le Haut-Jura pendant 123 kilomètres. Ce sont 2 h 30 de spectacle à petite vitesse. Le voyage est si beau qu'il attire chaque année près de 3 000 visiteurs, en plus de ses usagers réguliers. Les premiers y ont embarqué au début du XXe siècle, après 50 ans d'un chantier colossal. Il fallait alors relier les villages de montagne isolés. Il a fallu creuser dans la roche 38 tunnels et construire 18 viaducs pour faire entrer le Haut-Jura dans la modernité. La ligne des Hirondelles doit son nom à ceux qui l'ont construite. C'étaient des ouvriers vêtus de noir perché sous les viaducs, qui rappellent cet oiseau aux habitants. Jusque dans les années 60, c'est la fumée de la locomotive à vapeur qui leur annonçaient le passage du train. Jean-François Salvi s'en souvient encore. TF1 | Reportage E. Payro, G. Martin