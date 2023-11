À bord, il est là pour votre confort

Plus tôt dans la journée, Mehdi, 25 ans, débute son service. Et 45 minutes avant le départ de son train, il récupère les dernières informations. Il devient alors le chef d'orchestre d'une mécanique bien huilée. Avant l'arrivée des voyageurs, tout doit être testé, et le temps presse. Ce jour-là, 300 voyageurs rejoignent la Normandie. Mehdi doit tout superviser. Le train part à l'heure. L'une des missions de Mehdi est accomplie. Pause de courte durée, Mehdi est seul à bord de ce TER pour contrôler les billets des passagers et faire remonter à sa direction chaque dysfonctionnement comme cette porte qui ne ferme pas. Toujours le sourire aux lèvres, Mehdi tente sur chaque voyage d'adapter ses annonces. Une originalité qui plaît aux voyageurs, au point même d'avoir des fans. Pas de problème jusqu'à l'arrivée, Mehdi quitte le train. Dès le lendemain, il fera sourire d'autres voyageurs avec ses annonces. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Santos