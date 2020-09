A Bordeaux, les forces de l'ordre contrôlent le respect du port du masque

La préfète a été claire sur le renforcement des règles de sécurité sanitaire dans la ville de Bordeaux, notamment sur le contrôle du masque. Depuis ce mardi matin, les policiers sillonnent inlassablement les rues du centre-ville pour imposer le port de celui-ci. Il y a ceux qui oublient et il y a aussi les irréductibles. Pour les plus récalcitrants, l'amende s'élève à 135 euros. Mais en général, les Bordelais jouent le jeu.