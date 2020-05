À Calvi, le secteur touristique est à l'arrêt

Les deux mois de confinement ont fragilisé l'économie corse alors qu'elle repose en grande partie sur le tourisme. Des quais fantomatiques, des établissements hôteliers et des plages désertes, la ville de Calvi est à l'arrêt. Depuis le début de la crise sanitaire, les annulations se succèdent par exemple dans les campings. Faute d'emploi, les saisonniers se retrouvent en difficulté.