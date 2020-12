À Cassis, l'arrivée de l'hiver ravit les habitants

À Cassis (Bouches-du-Rhône), on observe un ciel tourmenté comme la ville peut en connaître parfois en décembre. Et en ce début d'hiver, ce n'est pas aujourd'hui que l'on va prendre des couleurs sur la plage. Au bord de la mer, certains touristes sont juste venus admirer le paysage. Sur le port, on est loin de l'affluence que la cité connaît d'habitude. Alors, les familles profitent, dans le calme, de l'ambiance de Noël réconfortante. Autre bonne nouvelle, les jours rallongent à partir de ce lundi. De quoi positiver encore un peu plus pour les Cassidains. De leur côté, les plaisanciers sont aussi ravis de l'arrivée de l'hiver. Ils n'attendent plus que les belles journées pour pouvoir partir à la pêche. En attendant le froid, le thermomètre affiche 14 degrés à Cassis en ce premier jour d'hiver.