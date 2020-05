À Castelnau-de-Montmiral, le déconfinement fait le bonheur des villageois

Pour la première fois depuis deux mois, marchés et commerces rouvrent enfin leurs portes à Castelnau-de-Montmiral (Tarn). Dans ce village médiéval, le déconfinement prend tout son sens. Cette reprise de l'activité économique est en effet l'occasion pour les villageois d'interagir à nouveau, d'autant plus que le confinement a renforcé leur lien.