À chaque équinoxe, le rayon vert traverse la cathédrale de Strasbourg

Symbole du changement de saison, le fameux rayon vert de la cathédrale de Strasbourg apparaît le jour de l'équinoxe. À 12h24, une lumière verte presque irréelle a traversé un des vitraux pour caresser la chaire juste au-dessus du Christ en croix. Alors que certains y voient un miracle, il s'agirait d'une erreur de restauration d'un vitrail. Cette année, les accès à la cathédrale sont limités pour cause de crise sanitaire. Les rares privilégiés sont subjugués par le mouvement du rayon.