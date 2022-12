A chaque jour, sa saveur du terroir

Si vous pensez qu'il y a des chocolats derrière chacune des 24 fenêtres, pas vraiment... Ici, on préfère les mini-saucissons. Drôle de façon dans cette boucherie de patienter jusqu’à Noël : un calendrier de l’Avent version charcuterie. À l’intérieur, on a onze saveurs différentes. Au poivre par exemple, mais aussi avec des accents régionaux. "Ici, on retrouve le saucisson aux olives de Nyons qui se trouve dans la Drôme. On a le saucisson Provençal, donc tomate séchée, herbes de Provence et piment doux. Et pour finir, on a le saucisson aux cèpes qui est fait dans la Loire", nous fait découvrir Lucas Bayle. Vendu à la boucherie "Maison Bayle" à 30 euros, cela fait un peu cher pour seulement 300 grammes de saucissons, mais pour l’instant cela fonctionne. "On a commencé, on ne savait pas que ça allait marcher, on est parti en faire 1 000 et finalement, on se retrouve à faire 10 000, donc c’est vrai que le saucisson plaît en France.", rapporte le boucher. Si l’on écoule autant, c’est grâce à l'entreprise "Ici présent!". C’est elle qui a eu l’idée de ces calendriers de produits régionaux. Fromages affinés, bières du Nord, il y aussi des vins d’Alsace. On a aussi les confitures artisanales aux goûts étonnants. Ils les vendent en ligne et permettent donc à ces artisans locaux de proposer leurs produits partout dans le pays. Et parmi ces produits, il y en a un de surprenant qu’Alain Thomas souhaite faire découvrir aux plus grands nombres. Il s'agit de la noix de Grenoble, variété Franquette. Mais pour faire son calendrier de l’Avent, pas question d’y mettre directement les noix. Sur son exploitation, elles sont d’abord débarrassées de leur coquille, triées à la main, puis écrasées grâce à une meule de pierre de 1790. On en fait ensuite des biscuits, des confitures ou encore de l’huile. Avec l’aide de sa fille, il remplit ainsi les fenêtres de calendrier avec 24 spécialités à base de noix. Vins et vinaigres de noix, ou encore sablés noix et citron, l’entreprise espère ainsi mettre l’eau à la bouche de futurs clients. Selon la co-gérante, cela permettra aux acheteurs de connaître le goût et de repasser commande. Dans tous les cas, il n'est pas question d'ouvrir la moindre case de ces calendriers avant le 1er décembre. Il va falloir patienter encore un tout petit peu. TF1 | Reportage V. Dépret, J. Clouzeau, P. Limpens