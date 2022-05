A Chaudenay, le pain sort du four du village

Quand d'autres boulangers enclenchent leur four d'un simple bouton, Michel, lui, allume un feu de bois. C'est un four vieux de 400 ans sur lequel on utilise la même méthode qu'autrefois : pas de thermomètre, pas de minuteur, pas d'électricité. Tout se fait à l'œil. Ce boulanger ne se contente pas de faire du pain, il fait vivre l'âme du village de Chaudenay. Chaque fournée est un événement. Plus que de simples clients, les habitants sont des mécènes. Parce que leur boulangerie de village fermait, ils ont collecté près de 3000 euros pour remettre en état ce four à pain et faire venir Michel deux fois par semaine. Vendus autour de deux euros, les pains de Michel ont ce petit goût d'autrefois, inimitable. L'histoire du village de Chaudenay est intimement liée à celle de ses vieux fours. Il y en a une trentaine dans la commune dont sept en état de marche comme celui-ci. Depuis, les villageois ont du pain frais chaque semaine. Ici, le bonheur est aussi simple que du bon pain partagé entre copains. Comme quoi derrière cet aliment d'apparence rustique, se cachent des années d'histoire. TF1 | ReportageE. Payro, G. Martin