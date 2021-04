À Clermont-Ferrand, les piscines extérieures ont rouvert

À Clermont-Ferrand, ils ont poussé un grand "plouf" de soulagement. Le bassin de la stade nautique Pierre de Coubertin a rouvert ses portes depuis lundi. Température extérieure et de l'eau à 26 °C, les chanceux nagent tout simplement dans le bonheur. Sur réservation uniquement, un créneau d'une heure et demie y est proposé en fin de journée. Dans ce bassin de 50 mètres, il n'y a jamais plus de quatre à cinq nageurs par ligne d'eau. "On a limité à 40 personnes pour assurer la sécurité des agents et du public", a précisé Gérault Molette, responsable des maîtres-nageurs. À quelques kilomètres, à Lempdes, la piscine a également commencé à accueillir du public. Là encore, sur réservation et avec deux créneaux proposés par jour pour 24 personnes maximum. "On a condamné une douche sur deux de façon à essayer d'avoir les distances réglementaires", a expliqué Joëlle Forest, la responsable. À l'extérieur, il flotte comme un air d'été et de vie normale. La piscine est ouverte toute la journée le week-end et les réservations sur les différents créneaux sont déjà quasi complètes jusqu'à la fin de la semaine prochaine.