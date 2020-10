A Clermont-Ferrand, malgré le plan blanc, les hôpitaux sont déjà saturés

Le temps où les hôpitaux de Clermont-Ferrand déchargeaient ceux d'Île-de-France et du Grand Est est révolu. Aujourd'hui, la situation se tend en Auvergne. L'hôpital compte 40 patients Covid dont 20 en réanimation. Alors, tous les services sont mobilisés. Le taux de positivité dans le Puy-de-Dôme a en effet atteint les 13% et il ne cesse d'augmenter. Le CHU a donc déployé le plan blanc la semaine dernière pour mobiliser toutes les ressources nécessaires. Par contre, les conditions ne sont plus les mêmes qu'au printemps dernier car la fatigue du personnel hospitalier s'est accumulée. Certains ont même été testés positifs au coronavirus. Il faudra donc appeler des renforts. Désormais, tous attendent de nouvelles mesures pour soulager la tension hospitalière. Si certains tablent sur un passage au niveau 2 du plan blanc, d'autres évoquent un couvre-feu pour la métropole de Clermont-Ferrand. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.