À Colomiers, des riverains se plaignent du bruit des trains

À Colomiers (Haute-Garonne), même si la végétation reprend ses droits, de nombreuses maisons se retrouvent directement au contact des trains. Pour les habitants, ces nuisances sonores sont difficiles à supporter. Chez certains riverains, le train passe à seulement quelques mètres de leurs maisons. Chez d'autres, il circule presque sur leurs toits. Ces derniers ont donc monté un dossier et une pétition pour réclamer un mur anti-bruit qui restent pour l'instant sans réponse.