À combien s'élève le budget alloué aux animaux de compagnie ?

Au total, sept millions de chiens et treize millions de chats sont adoptés dans nos foyers et sur l'ensemble du territoire. Le budget que nous consacrons à nos animaux de compagnie semble revenir cher. Si le budget de la nourriture varie selon la qualité et la taille de l'animal, la facture grimpe dès que les soins chez le vétérinaire sont comptabilisés. En moyenne, il faut compter 60 euros pour les vaccins de base. Quid des autres animaux de compagnie ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.