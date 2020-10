À Conflans-Sainte-Honorine, l'émotion reste forte près d'une semaine après le meurtre de Samuel Paty

Un hommage national a été rendu à Samuel Paty mercredi dernier. Dans le pays, l'émotion était palpable. À Conflans-Sainte-Honorine, devant le collège où il a été assassiné, elle reste particulièrement vive six jours après qu'on l'ait tué. Des bouquets de fleurs ainsi que des messages y sont déposés pour le saluer car désormais, pour tout le monde, il est devenu un symbole de liberté. Le meurtre de Samuel Paty a autant choqué les petits que les grands. Léa, par exemple, ne parlait plus depuis cinq jours, jusqu'à hier soir, devant l'hommage national rendu au professeur, où les mots ont commencé à sortir. Par ailleurs, une question obsède Isabelle à dix jours de la rentrée : "comment expliquer l'inexplicable ?". Pour cette enseignante qui travaille dans un lycée voisin, "c'est un acte sans nom".