"A côté de toi", l'hymne 2020 des Enfoirés

La semaine du 13 janvier 2020, Les Enfoirés sont en concert à Paris pour enregistrer leur nouvelle émission. Ils font également découvrir leur nouvel hymne 2020. "À côté de toi", c'est une dizaine de voix, des paroles qui s'affichent, une mélodie qui met de bonne humeur et qui reste dans la tête. Un voyage dans les airs composé par les chanteurs Périgourdin Tibz et Boulevard des Airs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.