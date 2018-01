A vous de voter pour le plus beau marché de France !

Le 15 janvier 2018, Jean-Pierre Pernaut a donné le coup d’envoi de l'élection nationale du plus bel étal français dans le JT de 13H. Ce lundi 22 janvier 2018, "Le Journal du Centre"et "L'Yonne Républicaine" nous font découvrir l'un des plus beaux marchés de la Bourgogne. Le vote national aura lieu le 5 mars 2018. A vos votes ! Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.