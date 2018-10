A la découverte des ambiances chaleureuses des bistrots de Condat-lès-Montboissier et de Saint-Saturnin

Les ambiances chaleureuses de l'unique bistrot de Condat-lès-Montboissier font revivre le village. Dans cet endroit, l'on ne se limite pas aux verres et aux cafés. A chaque concert organisé, les 120 chaises sont remplies. Le patron du bistrot, Nicolas Romeuf, souhaite même repousser les murs de sa salle de restaurant. A Saint-Sartunin, qui se trouve à 50 kilomètres de là, l'ambiance est également authentique lors des soirées culturelles. Ces dernières n'ont rien à envier aux spectacles classiques qui se déroulent dans les grandes villes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.