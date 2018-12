À la découverte du boudin blanc des Ardennes

Le boudin blanc est devenu incontournable pour les fêtes de Noël et de nouvel an. Dans la poêle, la viande blanche de Réthel ne fait pas de manière. On le cuisine avec simplicité. Il suffit qu'une bande grillée apparaisse sur la charcuterie pour que le produit soit moelleux. À Novion-Porcien, dans les Ardennes, les habitants n'imaginent pas leurs fermes sans l'élevage porcin. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.