A la découverte du Cap Corse et des îles Lavezzi

Le travail ne manque pas en cette fin de saison. Pour Alain, le gardien de la pointe du Cap Corse, la surveillance est quotidienne. Et même s'il n'y a plus beaucoup de touristes qui sillonnent les chemins du site, ils adoptent aujourd'hui les bonnes habitudes. Par ailleurs, la surveillance est également de mise sur les îles Lavezzi. Les visiteurs sont encore très nombreux, du coup, le débarquement sur l'archipel est strictement réglementé tout comme le déplacement. Pour plus de surprises, on vous laisse découvrir la suite en images. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1.