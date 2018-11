À la découverte d'objets des soldats de la Première Guerre mondiale

Que se passait-il le 5 novembre 1918 ? La carte du front de 1914 à 1918, infographie commentée par Michel Izard, indique que la défaite de l'Allemagne était proche au mois d'août. À cette période, les Allemands attaquaient l'Hexagone et envahissaient le territoire. Le front s'est ensuite stabilisé suite à une riposte de l'armée française face à la menace qui pesait sur Paris. Découvrez également la reconstitution d’une tranchée de la Première Guerre mondiale avec des objets de 100 ans ayant appartenu à des soldats. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.