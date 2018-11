A la découverte d'un bistrot animé par la musique des orgues de Barbarie

D'apparence ordinaire, ce petit bistrot d'Herzeele cache pourtant un trésor dans son arrière-salle. Tous les dimanches soirs, des personnes de tous âges se réunissent dans ce café pour danser au rythme des orgues de Barbarie. Depuis 1956, ces mastodontes ont fait tournoyer de nombreux passionnés. A part les notes entraînantes des orgues, le bistrot attire pour sa convivialité et pour son ambiance chaleureuse. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.