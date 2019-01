À la découverte de la cheminée d'Artagnan

La cheminée d'Artagnan est une machine à remonter le temps. Un rêve de petit garçon s'est réalisé auprès de cette architecture dans le château de Castelmore. Le plus célèbre des mousquetaires a vu le jour dans ce département du Gers. Une association entretient sa mémoire dans la commune où il est né. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.