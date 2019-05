À la découverte de Notre-Dame après l'incendie

La cathédrale Notre-Dame de Paris est en cours de reconstruction. Le 15 mai 2019, des journalistes ont pu y accéder pour la première fois, un mois après l'incendie. Un moment riche en émotions. Dans la nef de la cathédrale, les lustres ont été descendus et les poutres sont carbonisées. Certaines parties de l'établissement n'ont pas été touchées par le feu. Sur place, la police continue encore de chercher des indices pour l'enquête. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/05/2019 présenté par Jacques Legros. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.