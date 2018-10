À la découverte de Greenwich et de son patrimoine

Des touristes des quatre coins du monde accourent en Angleterre même si le temps est très anglais. Le quartier de Greenwich abrite l'horloge du monde qui est la référence internationale pour tous les fuseaux horaires. Situé à Londres, il est aussi connu pour son passé maritime. Dans le musée maritime national britannique se trouve la plus grande collection d'objets marins avec presque trois millions d'articles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 31/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 31 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.