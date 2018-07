A la découverte de l'anémone et du concombre de mer

La baie d'Agay, au pied du massif de l'Estérel, est l'endroit de prédilection des anémones et des concombres de mer. C'est aussi le potager d'Olivier Bardoux, ancien champion d'Europe de pêche sous-marine. Aiguisé et méticuleux, ce professionnel de la pêche est le fournisseur de grands chefs de la restauration qui eux, savent bien sublimer ces drôles d'espèces marines en cuisine. L'anémone et le concombre de mer ne représentent toutefois qu'une petite partie de l'activité d'Olivier Bardoux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.