A la découverte de l'entreprise familiale "Une histoire de chocolat"

Depuis plus de 50 ans, la chocolaterie "Une histoire de chocolat", en Haute-Garonne, travaille avec amour et passion les cacaos du monde entier. Dirigée par Pierette Negro et son mari, cette entreprise familiale compte en cette année 2018 une dizaine de salariés et deux magasins. Et pour le plus grand bonheur de ses clients, Pierette Negro laisse ses convives composer eux-mêmes leur assortiment. Parmi les 50 variétés de chocolats différentes, ces derniers ont l'embarras du choix. À l'approche des fêtes de fin d'année, la boutique reçoit beaucoup de monde. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.