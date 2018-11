A la découverte de l'histoire de Paul Bully, téléphoniste au 265ème régiment d'infanterie

A l'occasion du centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale, une grande collecte a été organisée pour récupérer le maximum de documents datant de l'époque. Et grâce à un carnet, des centaines de personnes ont pu découvrir chaque jour l'histoire de Paul Bully, un soldat de Picardie. En effet, son petit-fils Philippe Darras a créé une page Facebook pour raconter son histoire. Ce dernier était téléphoniste au 265ème régiment d'infanterie et passait toute la guerre sur le front. Chaque jour pendant quatre ans, il a noté sur un carnet les détails de sa vie de poilu. Paul Bully y avait décrit, entre autres, le début de la bataille de la Somme. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.