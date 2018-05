A la découverte de l'Île de Batz, un petit coin de paradis dans le Finistère

Le tour de l'Île de Batz fait dix kilomètres et alterne rochers et plages de sable. On peut y découvrir le rocher du dragon et le phare. Perché à 44 mètres, ce dernier offre une magnifique vue sur les paysages alentour. Au bout de l'île, on peut y apercevoir le jardin Georges Delaselle. Créé en 1903, il rassemble 1 600 variétés de plantes exotiques. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.