A la découverte de la Normandie

Les cinq plages du débarquement en Normandie ont marqué l'histoire des Normands durant la Seconde Guerre mondiale. Elles figurent d'ailleurs parmi les sites les plus visités dans le monde avec plus de deux millions de touristes chaque année. Par ailleurs, les souvenirs de guerre ont fortement marqué le site, notamment le cimetière d'Omaha Beach où reposent près de 9 000 soldats américains. La guerre a donc fait de la Normandie, une destination riche en culture et en histoire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/08/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er août 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.