A la découverte de Porto et de son patrimoine

Porto est une ville maritime traversée par le fleuve Douro. Le vignoble de la vallée du haut Douro figure parmi l'une de ses particularités et a même été classée au patrimoine de l'humanité par l'Unesco. C'est là qu'est produit le porto, un vin typiquement portugais qui fait particulièrement la fierté de la région. Une autre de ses particularités : ses petites ruelles qui regorgent de secrets. Porto est non seulement une ville riche en patrimoine mais aussi en histoire.