A la découverte de Saint-Jean-Pied-de-Port, un terroir authentique du Pays basque

Difficile de se rendre à Saint-Jean-Pied-de-Port sans passer par son marché couvert qui se tient tous les lundis. C'est le lieu où se rencontrent dans la joie et la bonne humeur les amoureux des produits traditionnels et les producteurs fiers de leurs marchandises. A Saint-Jean-Pied-de-Port, l'ambiance est toujours chaleureuse. Cette région séduit aussi les touristes grâce à ses remparts du Moyen-âge, sa ceinture de jardins luxuriants et ses maisons immenses.