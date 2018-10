À la découverte de Semur-en-Auxois

Vu du ciel, Semur-en-Auxois, nous fait découvrir des lieux magnifiques où défilent quatorze siècles d'histoires. Entre le brouillard et le soleil, la cité médiévale donne envie aux visiteurs de parcourir les ruelles. On ne peut que tomber sous le charme des bâtisses à pont de bois datant du 15e siècle. Les tours et les remparts rappellent que la Perle de l'Auxois était au Moyen Âge une place forte très convoitée. En souvenir des tanneurs de l'époque, Muriel Ponzo, formatrice et sellier-harnacheur, préserve dans son atelier Cuir Davant, un artisanat séculaire, la maroquinerie. Cette commune est un havre de paix pour ses habitants qui a traversé le temps. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.