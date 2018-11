A la découverte de la vallée du Grésivaudan, en Isère

Oseriez-vous plonger au cœur de la vallée du Grésivaudan sur un funiculaire ? En tout cas, les vacanciers en profitent pour rejoindre le village de Saint-Hilaire-du-Touvet. A 1 000 mètres d'altitude se dévoile un des plus beaux sites de vol libre des Alpes, où les parapentistes du monde entier se donnent rendez-vous. Avec quinze kilos sur le dos, Cédric Gosselin rejoint la piste de décollage. Au bord de la falaise, les conditions sont idéales. En survolant le vide au pied du massif de la Chartreuse, l'homme volant vit son rêve, celui d'Icare. On vous laisse découvrir la suite en images. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.