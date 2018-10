A la découverte du Dorat, une cité religieuse

La petite ville du Dorat, en Haute-Vienne, compte près de 1 700 habitants. Elle est connue notamment pour sa collégiale, une imposante église romaine, autour duquel gravite d'autres vestiges de l'histoire. A noter que Le Dorat a obtenu le titre de "Petites Cités de Caractère" en 2016 en raison du son cadre de vie agréable. Un statut qui engage néanmoins la ville à mettre en valeur son patrimoine et à respecter une charte de qualité. Découvrez les incontournables du Dorat en images. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.