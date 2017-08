A la découverte du grand site des Deux caps, dans le Pas-de Calais  

Ce sont deux falaises, séparées d’une vingtaine de kilomètres qui font face à l’Angleterre. Le Cap Blanc-Nez et le Cap-Gris-Nez, dans le Pas-de-Calais, deux vallons jumeaux qui se distinguent pourtant l’un de l’autre par leurs paysages indomptables. Le GR 120, l’ancien sentier des douaniers permet de sillonner la région entre les falaises. Plus de deux millions et demi de visiteurs viennent visiter ce site chaque année.