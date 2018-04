A la découverte du jardin de Claude Monet

Le printemps est bel et bien là. A Giverny, on assiste à un joyeux foisonnement de fleurs et à une belle symphonie de pivoines, de tulipes et d'iris dans le vieux jardin du peintre Claude Monet. On a l'impression de voir un joli tableau aux mille couleurs. Gilbert Vahé, jardinier en chef du domaine depuis 40 ans, en connaît chaque centimètre carré. Pour lui, le temps de la retraite a sonné. Il passe le relais à Jean-Marie Avisard. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.