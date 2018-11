A la découverte des marchés de Noël de Colmar en Alsace

Dès son ouverture, le marché de Noël de Colmar a attiré beaucoup de monde. En 2017, quatre millions de visiteurs se sont laissés porter par l'ambiance chaleureuse de ces endroits. En 2018, six marchés sont dispersés dans la ville. Certains stands offrent de nombreux jeux aux enfants. D'autres proposent des produits locaux à goûter notamment le fameux Bredele, le petit gâteau de Noël alsacien. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.