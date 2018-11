A la découverte des merveilles autour du lac des Settons

Le lac de Settons se trouve au cœur du parc naturel du Morvan. Dans ce lieu, tout semble immuable. Après l'été, le calme qui s'y est installé offre une sérénité totale aux visiteurs qui n'y manquent pas de faire de belles rencontres. Aussi bien en termes de faune que de flore. Un site préservé que l'automne sublime parfaitement, mais qui n'est pas du tout naturel. Comment le lac est-il né ? Dans quel but a-t-il été créé ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.