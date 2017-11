A la découverte du métier de maréchal-ferrant

Cela fait plus de deux siècles que le Haras national de Tarbes accueille des chevaux. Ici, ce sont les rois et méritent ainsi des traitements particuliers. Et comme au temps de la création du haras, en 1806, c'est le maréchal-ferrant qui est aux petits soins. Il sculpte, forge le fer pour chausser les chevaux, et s'occupe du ferrage. Parfois, il fait même office de vétérinaire. C'est le personnage central de l'écurie. Laurent Giraud du Poyet, maréchal-ferrant, a contribué à la renaissance d'un métier qui avait presque disparu. S'il y a 40 ans il n'y avait que 300 maréchaux-ferrants en France, on en compte 1 700 aujourd'hui. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 27/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui conc