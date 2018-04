A la découverte du parc animalier d'Auvergne

Dans cette réserve animalière d'Auvergne qui s'étend sur 26 hectares, on a l'impression de voyager à l'autre bout du monde. On y découvre notamment un panda roux d'Asie qui vit avec sa femelle. Ils sont classés dans la famille des carnivores pourtant, ils mangent des bambous. Sur un autre versant du parc vivent les panthères de neige de l'Himalaya, des espèces rares et menacées, tout comme les ânes sauvages de Mongolie, les babouins joueurs et les ours du Tibet. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.